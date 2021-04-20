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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Polisin kahvehane baskınında camdan kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

Polisin kahvehane baskınında camdan kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

Baskın anları

Akalan Kamera Kahvehane Cep Telefonu 

-Şahsın camdan kaçmaya çalışması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda Güvenlik Bora Amirliği ekiplerince kahvehaneye düzenlenen korona virüs baskınında bir kişi camdan kaçmaya çalıştı. Yüksekliği görünce fikir değiştirerek bu kez kahvehaneye tırmanan şahsa, ceza kesildi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kahvehanelere ve kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Keçecipiri Mahallesi Müderris Ali Caddesi'ndeki kahvehane giren ekipler, içeride oyun oynayan 14 kişiye toplam 48 bin 426 TL ceza kesti. Ekiplerin kahvehane baskını sırasında ilginç bir görüntü oluştu. Polis baskınıyla panikleyen bir kişi, camdan atlayarak kaçmak istedi. Ancak aşağı baktığında mesafenin yüksek olduğunu gören şahıs, vazgeçerek tekrar kahvehaneye tırmandı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. (ÖFA
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