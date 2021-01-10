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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Polisin gözü önünde havaya ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar

Polisin gözü önünde havaya ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar

Gözaltına alınan şüphelinin karakola getirilmesi

Polis Polis Merkezi Akalan Polis Ekipleri Irak 

-Gözaltına alınan diğer 2 şüphelilerin polis araçlarına bindirilirken görüntüleri
-Polisin otomobilde yaptığı incelemelerden görüntüler
-Polis araçlarından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da devriye gezen polis ekiplerinin gözü önünde seyir halindeki otomobilin içinden havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler 2 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Alınan bilgiye göre, 01 AAJ 259 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişi seyir halindeyken devriye gezen polislerin gözü önünde tabanca ile havaya defalarca ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.
Bunun üzerine Seyhan Devriye ekiplerine bağlı polisler şüpheli aracın peşine düştü. Şüpheliler sadece 2 kilometre kaçabildikten sonra Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi ara sokaklarında otomobili terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti. “Farklı sitelerin otoparkına saklanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı” Polis yaya olarak kaçan 3 şüphelinin peşini bırakmayarak sokak sokak aramaya devam etti. Şüphelilerin fazla uzaklaşamayacağını ön gören polisler, çevredeki sitelerin otoparklarını kontrol etti. İsmi öğrenilemeyen 3 şüpheli farklı sitelerin otoparklarında saklandıkları sırada polise yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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