Polisin elini tuttu, ağlayarak yalvardı: “Beni babamın mezarına götürün”

-Alkollü gencin görüntüsü

-Gencin polisin elini tutması

-Gencin ağlaması

-Gencin ayakkabısını giymesi

-Gencin ağlayarak polisten mezara götürün yardımı istemesi

-Polis memurlarının gence maske takması

-Polis memurlarının gencin koluna girerek ambulansa götürmesi

-Ambulansa bindirilirken polisin gencin belindeki bıçağı fark etmesi ve alması

-Gencin bıçağını vermemek için yalvarması ve konuşması

-Polis memurlarının genci ikna etmesi

-Gence ambulans içinde ilk müdahale yapılması

-Olay yeri polis ve ambulansın görüntüsü

-Ambulansın polis eskortluğuyla hastaneye seyir halinde görüntüsü

-Detaylar



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da yardım istediği polis memurunun elini tutan alkollü genç ağlayarak “Beni Allah rızası için mezarlığa götürün abi. Ne olur babam. Babamın yayına bir götür abi” diyerek mezarlığa gitmek istedi. Aksaray’da alkollü bir şahsın yardım istediği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek kısa sürede ihbara söz konusu Kurtuluş Mahallesine intikal etti. Burada bir apartmanın bahçesinde alkollü olarak Serdar Kocagöl (24) isimli genci bulan polis ekipleri genci koruma altına aldı. Ayakta durmakta güçlük çeken alkollü genç polis ekiplerince olay yerinde bulunan ambulansa götürülmek istenirken, polis memurunun elinden tutan gencin isteği yürekleri burktu. Elini tuttuğu polis memuruna ağlayarak yalvaran alkollü genç, “Beni Allah rızası için mezarlığa götürün abi. Ne olur, babam. Babamın yayına bir götür abi” diye polis ekiplerinden yardım istedi. Polis memuru kendi elleriyle gence maske taktı Yürekleri burkan gencin isteğine dertleşir tarzda yaklaşan polis memurları, ilk olarak maskesi olmayan alkollü gence kendi elleriyle maske taktı. Ardından polis memurunun koluna giren genç ekipler tarafından olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ambulansına bindirildi. Bu sırada gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden genç, “Kardeş bak benim videomu çekme. Ayıp olur, ben esnaf adamım” dedi.

112 personeli ve polis memurunun koluna girdiği genç ambulansa bindirilerek ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. “Bıçağımı almayın, kız arkadaşımdan hediye” Gencin ambulansa bindirildiği sırada belinde bıçak olduğunu fark eden polis memurları hemen müdahale ederek gencin belindeki bıçağı aldı. Bıçağının alınmasını istemeyen alkollü genç ambulans içinde polis memurlarına, “Abi Allah’ını seversen bıçağımı. Bir şey söyleyeceğim. Bak, kız arkadaşımdan hediye. Yemin ediyorum ambulansa binmem. Eğer bir sıkıntı çıkarsa çocuğumun ölüsünü öpeyim. Kendi ölümü öpeyim. Ne olur verin bıçağımı, cebime koyayım. Belime koymayacağım. Allah’ını seviyorsan. Senin isim ne abi? Rüstem abi, bak kendi ölümü öpeyim, çocuğumun ölüsünü öpeyim cebime koyacağım. Valla çıkartmayacağım. Ne olur abi” dedi.

Genci uzun uğraşlar sonucu ikna eden polis memurları aldıkları bıçağı ailesine teslim etti. Alkollü genç ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri de her hangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekiplerine hastaneye kadar eşlik etti. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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