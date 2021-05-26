Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı

- Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı

Cep telefonu görüntüleri:

Yavru Ceylan Polis Para Cezası Narkotik Hayvan 

-Durdurulan otomobil
-Otomobilden ceylan yavrularının alınması
-Haydi polisinin aracına yavruların koyulması
-Ceylan yavruları
-Ceylan yavrularının Doğa Koruma ekiplerine teslimi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da narkotik polisinin çalışmaları sırasında bir araçta iki adet ceylan yavrusu bulundu. Yavru ceylanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen bir otomobil takibe alındı. Polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada koltukların arasında 2 adet yavru ceylan bulundu. Araç içerisindeki yavru ceylanları alan narkotik polisi durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Ceylanlar yabani hayvan statüsünde olduğu için Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerince şahsa idari para cezası uygulanırken, görevlilere teslim edildi. (İHA-FM-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement