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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaza yapınca yakalandı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaza yapınca yakalandı

Olay yerinden görüntü

Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Trafik Cezası 

-Ehliyetsiz sürücünün ambulansa alınması
-Kaza yapan otomobil
-Polis ekipleri
-Toprak tümsek ve yıkılan levhalar

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ehliyetsiz yaşı küçük sürücü kaza yapınca yakalandı. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama münasabetiyle akşam saatlerinde ilçe merkezinde devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki bir otomobili durdurup kontrol etmek istedi. Ancak polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile polis ekipleri arasında cadde ve sokaklarda uzun süre kovalamaca yaşandı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle yakalanacağını anlayan ve polisin takibinden kurtulmak isteyen sürücü, Esentepe Mahallesi'nden muayene istasyonu arkasındaki trafiğe kapalı yola girmek istedi. Seydişehir ilçesi yoluna çıkmak isteyen sürücü, muayene istasyonunu geçtikten sonra "taşıt giremez", “dur" yazılı uyarı levhalarına rağmen yola serilen toprak tümseği aşmak isteyince levhaları da yıkıp kazaya karıştı. Toprak tümseği süratli bir şekilde aştıktan sonra aracının sağ ön teker aksı kopan ve ön tamponu yere düşen sürücü, takipteki ekipler tarafından hemen yakalandı. Kazada, otomobilde de maddi hasar oluştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü kontrol amaçlı olarak adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün, 17 yaşında isminin M.S. olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Küçük yaştaki sürücü hakkında, hem trafik yönünden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem başlatıldi. Sürücüye kısıtlama ihlalinden 3 bin 150, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473, dur ihtarına uymamaktan ise 288 liralık trafik cezası uygulanacağı öğrenildi. Ayrıca, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye aracını kullandırtmaktan da cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
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