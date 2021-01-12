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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Sokak içerisine terk edilen otomobil

Polis Payan Akalan Irak 

-Polis ekiplerinin araçta inceleme yapması
-Otomobilin bagajında bulunan plakalar
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından otomobilini sokak içerisine bırakıp kaçtı. Araçta arama yapan ekipler bagajda iki farklı otomobile ait plaka bulurken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi payan resmi polis ekibi, içinde silah bulunduğu yönünde ihbarı yapılan 42 AFG 900 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kimliği belirsiz sürücü ise polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kısa süre yaşanan kovalamacadan sonra sürücü, Kırbağı Mahallesi 745 Sokak’ta aracını bırakarak yaya olarak kaçtı. Terk edilen otomobilin içerisinde arama yapan ekipler, bagajda 2 farklı otomobile ait plaka buldu. Otomobil, daha sonra incelenmek üzere çekici ile otoparka götürülürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Aracın bagajında bulunan plakaların geçrek olup olmadığı araştırılıyor. (MD-AH-
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