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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Polisin ‘dur ‘ ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı

Polisin ‘dur ‘ ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı

Polis ekiplerinden detaylar

Polis Akalan Ticari Araç Polis Ekipleri Irak 

-Yakalanan araçtan detaylar
-Aracın çekiciye yüklenmesinden detaylar
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ticari araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 51 KV 646 plakalı ticari araç kaçmaya başladı.
Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından araç içerisinde bulunan 4 şüpheli, aracı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan Onur Sokak’ta bırakarak yayan olarak kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içerisinde bulunan Yusuf K. ve Osman Y. yakalanırken, isimleri öğrenilemeyen 2 şüphelinin de bulunması için polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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