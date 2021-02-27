Polisin 'Dur' ihtarına uymayan 2 şahıs çaldıkları at arabasını bırakıp böyle kaçtılar

-Çalınan at arabası ve malzemelerden detay

-Polisin şahısları gözaltına alması



( BURSA ) Polisin 'Dur' ihtarına uymayan 2 şahıs çaldıkları at arabasını bırakıp kaçtı- Olay yerine gelen kadın at arabasının çalındığı arabasının kendisine ait olduğu söyledi- Dakikalar sonra polisten kaçan çocuklar getirildi, gelen çocuklar at arabasını çalındığı söyleyen kadının torunları çıktı BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye gezen polis ekipleri Metal Sanayide sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilip hırsızlık olaylarına karşı yaptıkları çalışmada ekip arabasının görüp kaçmaya çalışan iki şahıs çaldıkları malzemeleri yola fırlatıp geldikleri at arabası bırakıp kaçtılar. Polisin yaptığı araştırma sonucu kaçan iki şahıs daha sonra getirilerek polise teslim edildi. Edinilen bilgilere göre olay Metal Sanayi 5. sokakta meydana geldi. Hırsızlık olaylarına karşı devriye gezen polis ekipleri at arabasıyla gezen iki şahsı fark etti. Ekipler şahıslara durmaları için çağrıda bulundu. Ancak iki şahıs durmayarak at arabasıyla hızla kaçmaya başladılar. Şahıslardan biri arabanın üzerinde bulunan çaldıkları malzemeleri yol atarak kaçmaya çalıştılar. Bunu başaramayan iki şahıs at arabasını terk edip yaya olarak kaçtılar. Polis ekipleri yola atılan malzemeleri ve at arabasına muhafaza altına alarak çevrede araştırma yaptı. Daha sonra olay yerine gelen bir bayan at arabasının kendisine ait olduğunu ve kapının önünde çalındığını İleri sürdü. Çalan kişileri tanıdığını ve getireceğini söyledi.



Yapılan görüşmeler neticesinde at arabasına alan şahıslar kısa sürede olay yerine gelerek polislere teslim oldular. Yaşları 14 ile 16 arasında olan iki çocuk sokağa çıkmak kısıtlamalarından dolayı ekiplerden kaçtıklarını ileri sürdüler. Yapılan araştırmada kaçan çocukların at arabasının çalındığını ileri süren kadının torunları olduğu ortaya çıktı. Ekipler çocukları alarak sağlık kontrollerinin ardından çocuk büro amirliğine teslim etti. At arabası ise polis ve zabıta ekipleri eşliğinde hayvan Barınağına götürüldü. Öte yandan şahıslardan birinin yaşının küçük olmasından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasından işlem yapılmazken diğer şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı 3 bin 150 TL ceza işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



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