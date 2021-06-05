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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, ateş edip koşmaya başladılar

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, ateş edip koşmaya başladılar

park halindeki araç

Polis Aracı Kadın Polis Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-polisin araç içinde inceleme yapması
-polis aracındaki yakalanan kadın
-polis ekiplerinden görüntü

( ANTALYA )- Av tüfeğiyle havaya ateş edip koşmaya başlayan 3 şüpheliden 2'si yakalandı ANTALYA

- Antalya'da plakası başka araca ait olan otomobili durdurmak isteyen polisin ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Otomobili park edip kaçmaya çalışan 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Olay dün gece saatlerinde Serik ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, MOBESE kameralarına takılan ve plakası başka araca ait olan 07 LCR 32 plakalı araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Antalya’dan Manavgat istikametine giden otomobil, Serik ilçesine bağlı Dikmen kavşağında polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi Dur ihtarına uymayan şahıslar otomobil ile kaçmaya başladı.
Bunun üzerine polis ekipleri ile kaçan araç arasında kovalamaca başladı.
Cumalı Mahallesi girişinde aracı park halinde bırakan şahıslar, pompalı tüfekle havaya bir el ateş edip kaçmaya devam etti. Biri kadın 3 kişiden H.A. isimli kadın polis tarafından olay yerinde, E.A ise D-400 Karayolu'nda yakalandı. Polis diğer kaçan zanlı D.Ş’nin yakalanması için çalışma başlattı Olay inceleme ekipleri tarafından araç içerisinde yaptığı incelemede bir adet pompalı tüfek ile bir başka araca ait olan 07 LHR 85 plaka ele geçirdi. Yakalanan şahıslar ile aranan zanlının daha önceden çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilirken, H.A isimli kadının daha önceden polis tarafından arandığı ve diğer şahıslarla birlikte korona virüs nedeniyle cezaevinden şartlı tahliye ile serbest kaldığı öğrenildi. Yakalanan şahısların polis tarafından emniyetteki sorgusu ile kaçan zanlı için arama çalışmaları devam ediyor.
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