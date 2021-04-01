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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu

Polisin dur ihtarına uymadı tarlaya uçtu

Kaza yapan otomobilden görüntü

Polis Broadway Araç Kullanmak Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Polis otolarından görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp broadway marka otomobil kaçarken kaza yaptı. Takip eden 2 polis otosu da kaza yaptı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Merkez Eski Sanayi Sitesinde görev yapan polis ekipleri, 51 ABH 278 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Caddesinden kaçan otomobil,Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisindeyoldan çıkarak tarlaya uçtu. Otomobili takip eden 2 ekip otosuda otomobilin peşinden tarlaya uçtu. Kaçan otomobildeki V.G. ve N.V. hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıslar, işlemlerin ardından gözaltına alındı. Şahısların,yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılacağı bildirildi.

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