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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı

Aracın kovalamaca görüntüsü

Yunus Timleri Akalan Trol 

-Aracın yakalanma görüntüsü
-aracın görüntüsü
-aracın çekilme görüntüsü

( DÜZCE )- 27 kilometre kaçan sürücü, merada yakalandı DÜZCE

- Sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce’de Motorize Yunus timlerinin gezici gerçekleştirdiği uygulamada ‘dur’ ihtarına uymayan araç kovalama sonrasında yakalandı. Yaklaşık 27 kilometre kaçan sürücüye adli ve idari cezai işlem uygulandı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor. Motorize yunus timleri tarafından Sanayi sitesi içerisinde gerçekleştirilen seyir halindeki kontroller esnasında bir araca ‘dur’ ihtarı yapıldı. İhtara uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı.
Kırmızı ışık, hız ihlali yaparak kaçan sürücü Motorize Yunus timlerinin yaklaşık 27 kilometre boyunca takibi sonrasında Paşa konağı merasında yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken, araç emniyet otoparkına çekildi. Araç sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve bu yüzden kaçtığı öğrenildi.
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