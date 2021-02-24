Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisin alkollü kazazede ile imtihanı

Polisin alkollü kazazede ile imtihanı

- Araç üzerinde itfaiye ekiplerinin çalışması

Alkollü Sürücü Polis Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-- Hasarlı aracın görüntüleri
-- Polisin trafik akışını sağlaması
-- İtfaiye, polis, ambulans araçları
-- Alkollü sürücü ile polisin diyaloğu

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarptı. Araçtan yaralı çıkan sürücüyü açılan hava yastıkları kurtarırken, alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Olay, gece saat 01.30 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyreden F.K. sevk ve idaresindeki 39 TR 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi ve bir anlık dikkatsizliği neticesinde orta refüje girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü F.K.’nın 180 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta ise büyük maddi hasar meydana geldi. Polise ehliyetini ve kimliğini vermek istemeyen F.K. adlı yaralı sürücü, tedavi olmak da istemeyerek; kendisinde hiçbir suç olmadığını belirtti ve polise uzun süre direndi. Sokağa çıkma kısıtlamasında, maskesiz ve alkollü araç kullanan sürücü, polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu ikna edilerek; tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan alkollü sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, ehliyetine de el konuldu. (MÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı