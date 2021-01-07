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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını

Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını

Baskın anı

Kambi Polis İskambil Kağıdı Kahvehane Polis Baskını 

-Masa üzerinde bulunan içki şişeleri ve iskambil kağıtları

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da kumar oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi.
Tezgahın altına saklanan bir kadının ise arandığı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Kurtoğlu Mahallesi 1. Akdemir sokakta bulunan adreste kumar oynandığına dair ihbar alan ekipler bahse konu adrese baskın düzenledi.
4 şahsın çıkar amaçlı oyun oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde 80 lira para, yazboz ve 106 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. İş yeri sorumlusu ile birlikte toplam 5 şahıs gözaltına alınırken, kumar oynayan 4 şahsa 5344 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu yerde 20 şahsa 63 bin lira ceza kesildi. Öte yandan, polisi gören bir kadın tezgahın altına saklandı. Arandığı belirlenen kadın gözaltına alındı. İş yeri boşaltılarak mühürlendi.
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