Polisi görünce neye uğradığını şaşırdılar... Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere operasyon kamerada

-Dövüş alanı ve dövüş detayı

-Polisin baskın anı

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA )- 17 horoz ele geçirildi- Salon sahibine 105 bin TL para cezası ŞANLIURFA



- Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinde 70 kişinin içerisinde bulunduğu horoz dövüştürme salonuna polis operasyon düzenledi.

Operasyonda salon sahibine 105 bin lira ceza kesildi, 17 horoz ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siverek Asayiş Büro ekipleri, “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama Suçunun” tespitine yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Polis, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince Fırat Mahallesinde faaliyet gösteren ikamette düzenlediği operasyonda, mekan sahibi ile birlikte 71 kişiye pandemi kurallarına riayet etmemekten idari para cezası uyguladı. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince mekan sahibi olduğu bildirilen Ü.T. isimli şahsa 5199 sayılı kanununa muhalefet suçundan 17 horoz için toplamda 105 bin 400 TL idari para cezası uyguladı. El konulan 17 adet horoz, Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim götürüldü. Bahse konu yerde yapılan aramada ise horoz dövüşü yaptırmak amacıyla düzenlenmiş 25 metre uzunluğunda ring alanı, içerisinde horoz isimlerinin, şahıs ve para miktarlarının yazılı olduğu defter, horozların gaga ve ayaklarını sivrileştirmeye yarayan yeğe ile horozların tartımında kullanılan hassas terazi, ele geçirildi. (BB-



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