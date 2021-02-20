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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

- ekiplerin uygulaması

Kız Arkadaş Para Cezası Trafik Kuralları Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-- kaçan otomobilin görüntüsü
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak aracını ve kız arkadaşını bırakarak dağa kaçan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden dolayı 5 bin 460 lira ceza uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Kesikkapı Mahallesi Kaya Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, Can Y. 'nin kullandığı 48 HE 626 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Can Y. polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Kayaköy yolunda otomobil ve araçtaki kız arkadaşını bırakarak dağlık alana kaçtı. Ormanlık alanda izini kaybettiren sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden toplam 5 bin 460 lira para cezası uygulanırken, otomobil çekici ile yediemin deposuna götürüldü. MY-OD-
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