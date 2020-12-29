Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Polisi görünce kaçan sürücü yakalandı, yasal sınırın 4 katı alkollü çıktı

Polisi görünce kaçan sürücü yakalandı, yasal sınırın 4 katı alkollü çıktı

Polislerin aracın önünü kesmesi

Polis Merkezi Akalan Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Şüphelilerin araçtan indirilip yere yatırılması
-Şüphelilerden genel görüntüler
-Polislerin aracı ararken görüntüler

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da aracının içerisinde oturan bir kişi polisin görünce kaçmak istedi ancak kısa süre kovalamacanın ardından otomobilin sürücüsü ve içerisinde bulunan diğer kişi yakalandı. Yakalanan sürücü yasal promilin 4 katı alkollü çıktı. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklarında devriye atan polis ekipleri gören, 01 AFZ 442 plakalı otomobil sürücüsü Osman Uğur Ö. (31) park halindeyken aracını çalıştırıp bir anda kaçmaya başladı.
Bunun üzerine polis ekipleri otomobili kovalamaya başladı.
Sürücü Osman Uğur Ö. sadece 1 kilometre kaçabildikten sonra, Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı polisler tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen 2 şüpheliye kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Osman Uğur Ö. ile yanından bulunan kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesildi. Olay yerine çağırılan trafik polisleri ise Osman Uğur Ö.’ye yaptığı alkol testinde 2.01 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yasal sınırın 4 katı alkollü olan Osman Uğur Ö’nün ehliyetini el konuldu. Sürücüye, alkollü araç kullanma ve polisin dur ihtarına uymama suçundan da ayrıyeten ceza kesildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü. (CNK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement