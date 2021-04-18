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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı

Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı

olay yerinden detay

( AYDIN ) AYDIN

Zeytinli Zeytinlik Yalın Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Aydın’ın Nazilli ilçesinde filyasyon ekiplerine destek vermek için bölgeye gelen polis ekiplerini görerek otomobillerini bırakarak kaçan 6 kişi her yerde aranıyor. Nazilli’ye bağlı Yıldıztepe Mahallesi 534 sokak ile Çakıcı Sokak üzerinde bulunan bir eve gelen filyasyon sağlık ekipleri, destek için polis ekibi çağırdı. Bölgeye gelen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen plakası olmayan açık kasa kamyonette bulunan 6 kişiyi fark ederek araca doğru yöneldiği sırada 6 kişinin kaçmaya başlaması üzerine takibe başladı.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanıldığı şüphesi üzerinde durulurken, bölgede arama yapan polis ekipleri kişilere ulaşamadı. Plakası olmayan araç incelenmek üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği bahçesine çekici marifetiyle çekilirken, firar eden 6 kişiden birinin ayakkabılarını da bölgede bırakarak yalın ayak kaçması dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından da kovalanan zanlılar bölgede bulunan karanlık sokaklarda ve zeytinlik alanlarda izini kaybettirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi zanlıların neden kaçtığını belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.
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