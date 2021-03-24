Polisi görünce kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

-R.A isimli şüpheliden görüntüler

-R.A. isimli şahsın üzerinden çıkan malzemelerden görüntüler

-Polislerden genel ve detay görüntüler

-Polis aracındaki F.Z’nin görüntüsü

-Olay yerinden genel görüntüler



( ADANA )- Yakalanan iki şüphelinin üzerinden toplam 4 adet kesici ve delici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi- Yakalan iki şüpheli gözaltına alınırken sokağa yasağını ihlalden de para cezası kesildi ADANA



- Adana’da polisi görünce kaçmaya başlayan 2 şüpheli ara sokaklarda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan her iki şüphelide de kesici alet ele geçirilirken birinin üzerinde uyuşturucu madde de çıktı. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi üzerinde polislerin devriye gezdiği gören, F.Z ile R.A bir anda kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis şahısların peşine düştü. Seyhan Devriye Ekipleri, Hürriyet mahallesi ara sokaklarına kaçan 2 şüpheliyi kovalamaya başladı.

Mahalle abluka altına alınarak kaçan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Polis, F.Z. ve R.A’ın üzerinde yaptığı aramada toplam 4 adet bıçak, 1 adet jilet, 1 adet maymuncuk ele geçirdi. R.A’nın üzerinden bıçakların yanı sıra, kırmızı reçeteli ilaç ve bir miktar kubar esrar çıktı. R.A’nın ise çeşitli suçlardan 20 tane kaydı olduğu öğrenildi. F.Z. ve R.A’ya sokağa çıkma yasağı ihlalden para cezası kesilirken şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



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