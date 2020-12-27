Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı



- Bursa'da sokak kısıtlamasına uymayan çocuklar polis ekiplerini görünce çil yavrusu gibi dağıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim mahallesindeki yoğun ihlal ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler Yavuzselim mahallesini baştan başa gezerek anons yaptı. Diğer yanda çakar ve sirenleri açık olarak gezen polis ekiplerini gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı. Polis ekipleri ise ara sokaklarda devriye atarak vatandaşları sokağa çıkma kısıtlaması konusunda uyarılarda bulundu.



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