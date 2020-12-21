Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı

Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı

POLİS ARACININ SİTENİN ÖNÜNE GLEMESİ

Polis Aracı Hafta Sonu Araç Kullanmak Sokağa Çıkma Yasağı Kaçış 

-BAHÇEDEKİ ÇOCUKLARIN KOŞARAK DAĞILMASI
-KAYIT YAPAN VATANDAŞLARAIN GÜLMELERİ
-
-ARŞİV: antalya'daki denetimlerden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da hafta sonu ülke genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında polis denetimlerine takılan çocukların kaçtıkları anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir sitenin bahçesinde oynayan çok sayıda çocuk, polis aracını görüce adeta çil yavrusu gibi dağlıdı. O anı cep telefonlarıyla çekenler ise hem güldü hem kayıt yatı. Antalya'da iki günlük sokağa çıkma yasağında sıkı tutulan denetimler sebebiyle az sayıda yaşanan ihlaller kamerala takıldı. Kent merkezi ve manavgat ilçesinde polisin kontrol noktalarında özellikle araç sürücüleri tek tek kontrol edilip muafiyet belgeleri incelendi. Bazı vatandaşlara belgeleri olmadığı için işlem yapılırken bazılarına ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza tatbik edildi. Polis , kontrol noktalarının yanısıra mahall aralarında de yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kuzeyyaka mahallesinde yapılan kontroller sırasında ise bir sitenin bahçesinde oynayan çocukların polis otosunu gördükleri anda kaçışmaları çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar tarafından görüntülendi. POlis aracını gördükleri anda bir anda dağılan çocukları fark eden polis, sitenin kapısı önünde durup çocukların evlerine girmelerini bekledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement