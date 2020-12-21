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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Polisi gören aracı bırakıp kaçtı

Polisi gören aracı bırakıp kaçtı

Araçların görüntüsü

Polis Polis Ekipleri Irak 

-Araçların çekiciye yüklenmesi
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Polis ekiplerinin plakalara ceza kesmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında kısıtlamaya uymayan bazı sürücüler polisi görünce araçlarını bırakıp kaçtı. Aksaray’da gece boyunca sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde hem sabit hem de seyir halinde uygulama yapıyor. Yapılan uygulamalarda kısıtlamaya uymayan ve trafikte araçla gezen sürücülerden bazıları polisten kaçamayacaklarını anlayınca araçları bırakıp kaçtı. İl genelinde 3 farklı noktada 3 araç sürücüsü polis ekiplerini görünce aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri sürücüleri kaçan araçları çekici marifeti ile bağlayarak otoparka çektirdi. Ayrıca aracı bırakıp kaçan sürücülerin araç plakalarına ceza kesildi.
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