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Polisevinde yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Polisevinde yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı

Polisevinde yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı

Polis evinden detay

Emniyet Müdürü Hastane Polis Memuru Silahlı Saldırı Saldırı 

-Hasan Cevher'in fotoğrafı
-polis evinden arşiv görüntü
-emniyet binasından arşiv görüntü
-hastaneden ve ambulanstan güncel görüntüler

( HAKKARİ -POLİSEVİ) HAKKARİ

- Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, polisevinde yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher’in polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.
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