Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı

Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı

Polisin yakalama anı

Polis Uyuşturucu Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Şüphelinin ağlaması
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi. İddiaya göre Ender Ç.(29), çalıştığı iş yerinden izinsiz aldığı kamyonetle inşaat halindeki binaya geldi. İnşaattaki demirleri kamyonete yükleyen şüpheli, hızla uzaklaştı. Demirleri başka bir yere indiren şüpheli yeniden inşaata geldi. O sırada durumu fark eden bir vatandaş, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakaladılar. Kelepçe takılan şüpheli Ender Ç. "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Zorlukla sakinleştirilen şahıs gözaltına alınırken, şahsın üzerinden uyuşturucu kullanım aparatı çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement