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Polise sandalye fırlatıp, aralarına alarak darp etmeye çalıştılar... O anlar anbean kamerada
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polise sandalye fırlatıp, aralarına alarak darp etmeye çalıştılar... O anlar anbean kamerada

Polise sandalye fırlatıp, aralarına alarak darp etmeye çalıştılar... O anlar anbean kamerada

Polise saldırı anları

Polis Merkezi Gözaltı Cep Telefonu Polis Ekipleri Saldırı 

-Polis havaya ateş açması

( İSTANBUL )- Yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı İSTANBUL

- Sultangazi’de sokak ortasında saatlerce müzikli eğlence düzenleyen şahıslar, kendilerini uyarmaya gelen polis ekiplerine sandalyelerle saldırdı. Polisleri aralarına alarak darp etmeye çalışan şahıslar, yakalanarak gözaltına alınırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapan şahıslardan rahatsız olan mahalle sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları uyarmak istedi. Bu sırada şahıslar kendilerini uyaran polis ekiplerine sandalye fırlatarak, sopalarla saldırmaya başladı.
Polis ekipleri kendilerini korumaya çalışırken, saldırganlar polisleri aralarına alarak darp etmek istedi. Saldırganların durmaması üzerine polis havaya ateş açarak, takviye ekip istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler, saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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