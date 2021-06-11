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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Polise saldıran 3 kişi yakalandı

Polise saldıran 3 kişi yakalandı

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Polis Aracı Polis Memuru Silahlı Saldırı Emniyet Müdürlüğü Sivil Polis 


- Şanlıurfa’da sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisi yaralayan 3 kişi, olayda kullandıkları silahla birlikte yakalandı.Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde uygulama yapan sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisin yaralanmasına neden olan M.O., S.D. ve İ.C., olayda kullandıkları silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.Olay dün gece yaşanmıştıŞanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde uygulama yapan sivil polis aracına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru kolundan yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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