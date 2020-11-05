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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
'Polise mukavemet' gösteren 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - AFYONKARAHİSAR

'Polise mukavemet' gösteren 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - AFYONKARAHİSAR

"Polise mukavemet" gösteren 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Adalet Sarayı binası - Zanlıların polis araçlarıyla adliyeye getirilmesi - Zanlıların adliyeye çıkarılması Afyonkarahisar 'da "polise mukavemet" gösteren 5 zanlıdan 4'ü tutuklandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da polis memurlarına mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alının 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 320 Sokak'taki bir apartmanda asker eğlencesi düzenlendiği ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.Polis ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri dolayısıyla evdekilerden eğlenceyi sona erdirmelerini istedi. Eğlenceyi sonlandırmak istemeyerek polis memurlarına mukavemet gösteren 5 kişi, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.Y, H.İ.Y, R.D, A.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaşı küçük olan E.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koronavirüs Adli Kontrol Karahisar Asker Eğlencesi Irak 

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