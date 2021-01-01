Polise ‘bende korona varsa var’ diyen alkollü şahısla imtihanı

-Polisin alkollü şahsı ikna etme çalışması

-Polisle alkollü adam arasında diyaloglar

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerine ve polise zor anlar yaşatması

-Alkollü şahıstan detay

-Maske takılmaya çalışılması

-Ambulansa bindirilmeye çalışılması

-Ambulansa bindirilişi

-Gidişi

-Evlerindeki vatandaşların izlemesi



( ANTALYA )- Alkollü adam, polisi görünce ‘ben de korona var’ deyince sağlık ekipleri çağrıldı- "Ben devletin malına zarar vermem" deyip ambulansa da binmek istemeyen alkollü adamı ikna etmek kolay olmadı ANTALYA



- Antalya’da kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polisi görünce, ‘Ben de korona var’ diyen alkollü şahıs için sağlık ekipleri çağrıldı. Sistemde karantinası bulunmadığı belirlenen alkollü şahıs, tedavi ve test edilmek üzere ambulansla hastaneye götürülmek istendi ancak bu sefer de " Ben devletin aracına zarar vermem" diyerek ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Olay, 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında bağırmaya başlayan alkollü Selem K. (56), çevreye rahatsızlık verince vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı alacağı sırada, Selem K., ‘Bende korona var’ dedi.

Bunun üzerine ekipler olay yerine sağlık ekipleri talep edildi. Burada polislerle ilginç diyaloglara giren ve polisten sigara isteyen ve ' Yağmur var hadi gidelim, seni evine bırakalım' sözlerine de kulak asmadı. Ayakta bile durmakta güçlük çeken ama alkollü olduğunu kabul etmeyen Selem K , "Yanlış anlamayın benim böyle kara kaplı bir dosyam var. Hakkımı savunmak zorundayım. Benim adım deli Bekir, memleketim Antep’tir” dedi.

Yapılan incelemede herhangi bir karantina kaydının bulunmadığı öğrenilen Selem K., sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından ekiplere direnmeye devam etti. Maskesiz olan Selem K., maskeyi önce takmak istemedi, ardından kendi alıp taktı. Tedavi ve PCR testi için hastaneye götürülmek istenen adam hem sağlık görevlilerine hep polise zor anlar yaşattı. Ambulansa binmeyi de kabul etmeyen ve sağlık görevlilerinin 'polis arkadaşlar sana yardım eder' sözünün ardından " Ben devletin aracına zarar vermem." deyip tekrar ayağını zorla attığı ambulanstan inen alkollü adam " Ben devletin arabasına binmek istemiyorum. Bu arabaya niye bineyim" diye uzun süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerini uzun süre uğraştıran adam sonunda ikna edilerek ambulansın arka kapısından içeri alınabildi. Alkollü şahıs, tedavi ve korona virüs testi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü (SM-



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