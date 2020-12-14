-Müşteriler ile kavga detayları

-Arkadaş gruplarının kavgası

-arşiv



( KAHRAMANMARAŞ ) Polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadın garsonlarla da tartışmış- Polislere kimlik vermeyen kadın, garsona kül tablası fırlatmış, hastane camlarını indirmiş KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, “Artistliğiniz kime" diyerek tepki gösteren Gülcan Ç adlı kadının 10 ay önce bir çay bahçesinde kendini uyaran garsonla tartıştığı ve ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz hafta içi Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maske takmayan Gülcan Ç.’yi uyarıda bulunarak kimlik istemiş, polislere karşı "Vermiyorum kardeşim gel de al" diyerek, zorluk çıkarmıştı. Gözaltına alınıp karakola götürülen ve karakola girmeden önce cep telefonuyla Eshabil isminde biriyle görüşerek o kişiyi karakola çağıran kadına maske takmamaktan dolayı 900 lira idari para cezası ile polise mukavemet göstermekten adli işlem başlatılmıştı. "10 ay önce ortalığı birbirine takmış" Polislere sergilediği tavırla ülke genelindeki birçok vatandaşın tepkisine neden olan Gülcan Ç. 10 ay öncede benzer bir olayla daha gündeme gelmişti. Kentin merkezi bir konumunda bulunan bir çay bahçesinde ortalığı birbirine katmıştı. Çay bahçesine gelerek boş bir masaya oturan ve yüksek sesle telefon görüşmesi yaptığı sırada kendini uyaran garsona masada duran kül tablasını fırlatan kadın, bununla da kalmayarak cam masaları yere çalıp, bardakları da müşterilerin üzerine fırlatmıştı. Olayın duyulması üzerine kadının arkadaşları olduğu öğrenilen bir grup gençte olay yerine gelerek garsonlara saldırdı. Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavgaya hemen müdahale ederek ortalığı sakinleştirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve karakola götürülen kadın, doktor raporu için götürüldüğü hastanede kurumun camlarını yere indirmişti. Gülcan Ç.’nin bir resmi kurumda memur olarak görev yaptığı ve önceki günkü yaşanan olayda karakol önünde telefonla arayıp karakola gelmesini isteyen Eshabil isimli kişinin ise yine aynı kurumda mesai arkadaşı olduğu öğrenildi. (HLL-



loading...