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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı

Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı

Polis şüphelileri gözaltına alması

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-Polisin yere dökülen uyuşturucu maddeyi süpürge ve kürekle toplaması

( İSTANBUL )- Sultangazi'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, Yunus polisleri tarafından yakalandı- Şüphelilerin yere döktüğü uyuşturucu madde bir polis tarafından süpürge ve kürek yardımıyla toplandı İSTANBUL

- Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Bir polis, şüphelerinin yere döktüğü uyuşturucu maddeyi süpürge ve kürekle toplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamacada Yunus polisleri bir sokakta aracın önünü keserek şüphelileri yakaladı. Bu sırada araçta bulunan şüpheliler, yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi yere saçtı. Şüpheliler gözaltına alınırken, polis yere uyuşturucu madde döküldüğünü fark etti. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplanırken, gözaltına alınan şüpheliler Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Polisten kaçan şüphelilerine gözaltına alınması ve uyuşturucunun bir polis tarafından süpürge ve kürek yardımıyla toplanması cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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