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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı

Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı

Şahsın emniyetten çıkışı

Uyuşturucu Sahte Polis Uyuşturucu Madde Sigara Paketi Kontrol Noktası 

-Yürümesi
-Polis otosuna bindirilmesi

( MERSİN ) -- Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında üzerine polis yeleği giyip dışarıya çıkan bir kişi, kontrol noktasındaki gerçek polislerin dikkatiyle yakayı ele verdi- Yapılan incelemesinde polis olmadığı ortaya çıkan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi MERSİN

- Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında üzerine polis yeleği giyip dışarıya çıkan bir kişi, kontrol noktasındaki gerçek polislerin dikkatiyle yakayı ele verdi. Yapılan incelemesinde polis olmadığı ortaya çıkan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 21 Şubat Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gazi Mahallesi Muğdat Kavşağındaki uygulama noktasında, şüphelendiği bir otomobili durdurarak sürücü E.N.'den izin belgesini göstermesini istedi. Üzerinde polis yeleği bulunan şahsın yapılan incelemesinde polis olmadığı tespit edilirken, üst aramasında da sigara paketinin içinde 37 gram bonzai, 1 gram metanfetamin, 2 gram esrar ile satışı kırmızı reçeteye tabi olan ilaç, 2 gram hap ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi. Gözaltına alınan E.N., Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada hakkında uyuşturucu madde ile ilgili adli işlem başlatılan şahıs, daha sora polis yeleği giymek suçundan Yandol Büro Amirliğine teslim edildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. (KRY-
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