Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ele geçirilen uyuşturucu

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Dedektör Köpek Kontrol Noktası 


- Erzincan’da polis ve jandarma ekiplerince ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda toplamda 3 kilo 325 gram sentetik uyuşturucu ile 178 gram esrar ele geçirildi. Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tercan İlçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında durdurdukları bir otobüsün bagajında narkotik dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramada, çantalarından 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de, Refahiye ilçesinde şüphe üzerine C.Ç. (36) idaresindeki bir araç durdurdu. Yapılan aramada 1 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü C.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, Erzincan- Erzurum kara yolu uygulama noktasında F.U. (41) ve Y.Y'nin (36) içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 178 gram esrar ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement