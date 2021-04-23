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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu

Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu

Polis ve jandarma konvoyu detaylar

( ORDU ) ORDU

Polis Jandarma 


- Ordu’nun Kumru ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile konvoy düzenlendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi.
Saydı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte, polis ve jandarma ekipleri, araçlarıyla birlikte şehir turu attı. Müzik ve siren seslerinin çalındığı araçlarda, evde kalan çocukların dikkatleri çekildi.
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