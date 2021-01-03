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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis ve jandarma denetimlere devam ediyor

Polis ve jandarma denetimlere devam ediyor

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinden detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Polis Jandarma Emniyet Kemeri Karahisar Kışla 


- 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Afyonkarahisar-Ankara karayolunda polis ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü. Türkiye'nin kavşak bölgesi ve birçok kenti birbirine bağlayan Afyonkarahisar’da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar'ın tüm giriş ve çıkışlarında oluşturulan denetim noktalarında görev alan polis ve jandarma ekipleri geçiş yapan tüm araçları durdurarak, denetim yaptı. Araç içerisinde bulunan yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallar uygun olmayan kişilere cezai işlem uyguladı. Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan denetimlerde ekipler araç sürücülerini de hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı.
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