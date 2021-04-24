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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ve Jandarma’dan kortej geçişi

Polis ve Jandarma’dan kortej geçişi

drone ile konvoyun geçiş görüntüsü,

Polis Kamera Aktüel 

-aktüel kamera ile görüntü,
-polis otosundan anons yapılması

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- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kortej geçişi düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan kortej geçişi Gazi, Bahabey, Ata, Cemilbey, İnönü, Osmancık, Dr Sadık Ahmet, Bişkek, Buhara 5. Cadde, İlhan Gürel ve Eşref Hoca caddesinde sona erdi. Kortej geçişi sırasında polis otosundan anons yapan Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101'inci yılını kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı, sevgili çocuklarımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı Çorum Emniyet Müdürlüğü ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak kutluyoruz. Haydin balkonlara. Geleceğimiz sizsiniz” dedi.

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