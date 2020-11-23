Polis, uzun namlulu silahlarla kuş uçurtmuyor

-Uzun namlulu silahlarla alınan güvenlik önlemleri

-Trafik polisinin araçları durdurması

-KOM TEM ve NSM ekiplerinin ehliyet ruhsat kontrolü

-Ekiplerin araçta arama yapması

-Narkotik köpeği Bixi ile yapılan aramaların görüntüsü



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da uzun namlulu silahlarla alınan güvenlik önlemleri altında polisin karayollarında yaptığı denetim ve uygulamalarda kentte adeta kuş uçurtmuyor. Coğrafi konum itibari ile Türkiye’nin ortasında yer alan ve doğuyu batıya bağlayan önemli geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’da polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemleri, yaptıkları şok uygulama, denetim ve çeşitli birçok çalışmayla kentte adeta kuş uçurtmuyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında görev alarak suç ve suçluya geçit vermiyor. Her hangi bir olumsuzluğa karşı uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla alınan güvenlik önlemleri altında denetim ve çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren ekiplere Narkotik Köpeği Bixi’de eşlik ediyor. Şüpheli görülen araçlar bir bir durdurularak didik didik aranıyor. Sürücüler, yolcular ise ehliyet, ruhsat ve GBT sorgusundan geçiriliyor. Ekipler, bu çalışmaların yanında sürücü ve yolcuları korona virüs önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrolünden geçirerek uyarılarda bulunuyor. (YC-



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