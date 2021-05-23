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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Yakalanan malzemeler

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Uyuşturucu Tacirleri 

-Şahısların emniyetten çıkartılması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde Asayiş Büro Amirliği ekipleri toplamda 5 gram Metamfetamin, 28 adet Lyrica, 10 gram esrar ve 6 gram toz esrar yakaladı.Ekipler ayrıca, 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden, 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Gerekli işlemler için emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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