Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

-Şahısların emniyetten çıkartılması



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde Asayiş Büro Amirliği ekipleri toplamda 5 gram Metamfetamin, 28 adet Lyrica, 10 gram esrar ve 6 gram toz esrar yakaladı.Ekipler ayrıca, 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden, 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Gerekli işlemler için emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

