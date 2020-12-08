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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Polis tek tek durdurup kontrol etti, kış lastiği takmayan sürücüler ceza yedi

Polis tek tek durdurup kontrol etti, kış lastiği takmayan sürücüler ceza yedi

-DRONE LE HAVADAN GÖRÜNTÜ

Yolcu Taşımacılığı Şehirlerarası Otobüs Ticari Araç Kış Lastiği Polis Ekipleri 

--EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-EKİPLERİN SÜRÜCÜLERİ DENETLEMESİ
-EKİPLERİN CEZA YAZMASI

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak'ta polis ekipleri kent genelinde kış lastiği ve Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine devam ediyor. Kentin belirli noktalarında denetim yapan ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken korona virüs tedbirlerine karşı da sık sık uyarılar da bulundu. Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüsler, şehirlerarası otobüsler, kamyon ve tırlar durdurularak kış lastikleri kontrol edildi. Trafik polisleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti. Ekipler şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara HES kodu listesi kontrolü, maske, sosyal mesafe ve dezenfektan denetimi gerçekleştirdi. Yetkililer tarafından bölgede kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken kış lastiği kullanmamanın cezasının bu yıl 776 TL olarak uygulanacağı hatırlatıldı. Ön cam filmine ceza Polis ekiplerinin denetimleri esnasında durdurulan bir aracın ön camında koyu renk film olduğu ve aracın içerisinin gözükmediği tespit edildi. Araç sürücüsüne ön cam filminin yasak olduğu, aracın içerisinin gözükmesi gerektiğini ve belirten ekipler cam filminin sökülmesi gerektiğini belirterek 288 TL cezai işlem uyguladı. (SÖ-OA-
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