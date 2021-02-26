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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Polis şüpheli aracı durdurdu, kaçmaya çalışan şahsı havaya ateş açarak yakaladı

Polis şüpheli aracı durdurdu, kaçmaya çalışan şahsı havaya ateş açarak yakaladı

-şüpheli şahsın kelepçeli yerde oturtulması

Polis Aracı Akalan Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

--şüphelinin araca bindirilmesi
--polis aracının gitmesi
--oluşan kalabalık
--adliye önünden çekilen çep telefonu görüntüsü
--Önü kesilen araç ve şüpheli ile polisler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da adliye önünde şüpheli bir aracı durduran polis, yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıstan birini, kovalamaca sonrası havaya ateş açarak yakaladı. Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Adliye Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis, şüpheli bir aracı durdurdu. Bu sırada araçtan inen 2 şahıs kaçmaya başladı.
Biri kısa sürede yakalanırken, diğeri ise adliyenin arkasından İl Sağlık Müdürlüğü önüne doğru kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamacada polis, kaçan şüpheliye dur ikazında bulundu. Şüphelinin ikazları dinlemeyerek kaçması üzerine polis, havaya bir el ateş etti. Açılan ilk ateşe rağmen kaçmaya çalışan devam eden şüpheli, polis ekiplerinin açtığı ikinci ateşin ardından durdurularak yakalandı. Şüpheliler kelepçelenerek polis aracına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı bölgede suça konu bir şey atma ihtimaline karşı arama yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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