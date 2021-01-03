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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis sokak köpeklerini elleriyle besledi

Polis sokak köpeklerini elleriyle besledi

KÖPEKTEN DETAYLAR

Polis Köpek Sokak Köpekleri Hayvan Sokak Hayvanları 

-POLİS EKİBİ
-MAMA VERMESİ
-FARKLI DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Sokak kısıtlamalarında görevlerini yapan polislerin 'sokak hayvanlarını' elleriyle besledi. Bursa'da kısıtlamalar kapsamında kontrol noktalarında görevlerini yapan polislerin sokak köpeklerini şefkatli elleriyle sevmeleri ve onları doyurmaları gözlerden kaçmadı. Ekipler, yanlarında bulunan mamaları, köpeklere ikram etti. Polis ekipleri, kısıtlamanın yaşandığı günlerde, mama bulmakta zorluk çeken köpekleri beslemeleri vatandaşları duygulandırdı.
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