Polis sirenine ceza

-Polis ekiplerinden detay



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta polis sireni takılan lüks otomobilin sürücüsü ve sahibine toplamda 2 bin 673 lira para cezası uygulandı SİVAS



- Sivas’ta polis sireni takılan lüks otomobilin sürücüsü ve sahibine toplamda 2 bin 673 lira para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre olay Kızılırmak Mahallesi Çukur Pınar sokakta meydana geldi. Kentte siren takılı lüks otomobiliyle ilerleyen sürücüyü fark eden polis ekipleri otomobili sokak arasında durdurdu. Yapılan incelemelerde otomobilde polis sireni takılı olduğu tespit edildi. Araç sahibine ve sürücüsüne toplamda 2 bin 678 lira idari para cezası kesildi. Lüks otomobilde ki siren sökülmek üzere otoparka çekildi.



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