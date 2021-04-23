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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Polis sahurda davul çaldı

Polis sahurda davul çaldı

Yolda davul çalan polisler

( ŞANLIURFA )- Polisten davul operasyonu- Davulu elinden alıp insanları sahura kaldırdı ŞANLIURFA

Polis Memuru Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Ramazan Davulcusu 


- Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Devriye atan resmi polis ekibi, yolda karşılaştıkları ramazan davulcusunun elindeki davulu alıp sokak ortasında çalmaya başladı.
Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Gece devriyesi atan resmi polis ekipleri, yolda karşılaştıkları bir ramazan davulcusunu durdurdu. Davulcunun elindeki davulu alan polislerden biri sokak ortasında çalmaya başladı.
Sokak ortasındaki renkli görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde polis memurunun profesyonel bir davulcu gibi çaldığı gözlendi.
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