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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı

Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Adli Kontrol Akalan Çete Lideri Suç Örgütü 


- Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan çıkar amaçlı organize suç örgütü elebaşı Gürkan G.’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından organize suç örgütü elebaşının çetesine yönelik 19 Mart günü Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da eş zamanlı özel harekat destekli operasyon düzenlemişti. Operasyonda çete lideri Gürkan G.’nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, bugün gündüz saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Gürkan G.’ninde aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (MB-
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