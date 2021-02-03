Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polis olmak isteyen Uras’a, polis ağabeylerinden doğum günü sürprizi

Polis olmak isteyen Uras’a, polis ağabeylerinden doğum günü sürprizi

- Uras'a yapılan doğum günü sürprizinden detay görüntü

Polis Doğum Günü Polis Ekipleri 

-- Uras Memiş'in röportajı

( TEKİRDAĞ )- Geleceğin polisine, meslektaşlarından doğum günü sürprizi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis olmak isteyen Uras Memiş’e, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Memiş ailesi, 9 yaşındaki çocukları Uras için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sürpriz bir doğum günü tertip etti. Doğum günü pastasını alan polis ekipleri, Uras’a sürpriz yaptı. Polis ağabeylerini karşısında gören Uras’ın sevinci ise, yüzlerde tebessüm oluşturdu. (FB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı