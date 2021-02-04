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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polis olmak isteyen minik Baver’e sürpriz ziyaret

Polis olmak isteyen minik Baver’e sürpriz ziyaret

Polis ekiplerin eve gitmesi

Polis Polis Kıyafeti Elektronik Posta Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Ekiplerin eve girişi
-Ekiplerin aileyle buluşması
-Hediyelerin takdimi

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi imkansızlıktan dolayı çocuklarına polis kıyafeti alamayan ailenin talebini geri çevirmeyerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Van’ın merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Koşar ailesi, maddi imkansızlıktan dolayı çocukları Baver’e polislikle ilgili istedikleri hediyeleri alamadıklarını elektronik posta yoluyla emniyete bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Baver ile kardeşlerinin talep ettiği kıyafet ve oyuncakları alarak ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi’ne gitti. Burada Koşar ailesini ziyaret eden ekipler; Baver, Seymanur ve Rüya Koşar kardeşlerle bir süre sohbet etti. Polislerin ellerinde talep ettikleri oyuncakları gören minik kardeşler sevince boğuldu. Hediyelerine kavuşan minik kardeşler, polis ekiplerine teşekkür etti.
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