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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polis olmak isteyen minik Aras’ın hayali gerçek oldu

Polis olmak isteyen minik Aras’ın hayali gerçek oldu

Polis ekiplerinin minik Aras ile konuşması

Sosyal Medya Polis Forma Polis Ekipleri Polis Telsizi 

-Minik Aras'ın ekip aracıyla anons yapması
-Minik Aras'ın açıklamaları
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da 5 yaşındaki Aras Yavuz’un polis olma hayali gerçekleştirildi.
Minik Aras, polis üniformasıyla bindiği ekip aracından çocuklara "Maskesiz oynamayın" anonsu yaptı. Trabzon’da yaşayan 5 yaşındaki Aras Yavuz’un polis olma hayalini gerçekleştirmek isteyen ailesi sosyal medya üzerinden Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştı. Minik Aras’ın teklifini geri çevirmeyen polis ekipleri aileye ulaşarak minik Aras’a sürpriz yaptı. Polis üniformasıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerini karşılayan minik Aras, ekip aracına binerek polis telsizinden dışarıdaki çocuklara "Maskesiz oynamayın" anonsu yaptı. Minik Aras’ı evinde ziyaret eden polis ekiplerinin, “Aras sen bize ulaştın, biz de seni ziyarete geldik. Duyduk ki polisleri çok seviyorsun. Kıyafetinden de görüldüğü gibi sen bizim ekip arkadaşımız olacaksın” ifadelerine minik Aras, “Polisleri çok seviyorum. Çünkü onlar kötü adamları yakalıyor. En büyük hayalim polis olmak” dedi.
Ekip aracından siren çalarak hayalini gerçekleştiren minik Aras, “Polisleri çok seviyorum. Onlar benim hayalimi gerçekleştirdiler. Başka bir gün bende onların karakoluna gideceğim” ifadelerini kullandı.
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