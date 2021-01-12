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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

POLİSLERİN GENÇ KIZIN EVİNİN ÖNÜNE PASTA İLE GİTMESİ

Genç Kız Polis Doğum Günü Bild Polis Ekipleri 

-POLİSLERİN KAPIYI ÇALMASI
-GENÇ KIZIN KAPIYI AÇMASI VE PASTI ÜFLEMESİ
-GENÇ KIZIN AÇIKLAMASI

( NEVŞEHİR ) - NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 3 çocuk annesi Hülya Güven, polis olmak isteyen genç kızının doğum günü olduğunu yetkililere bildirmesinin ardından Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri genç kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ürgüp’te yaşayan 3 Çocuk annesi Hülya Güven, polis olmak isteyen kızının doğum günü olduğunu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine hareket geçen polisler pasta alarak evine gittiği gence doğum günü sürprizi yaptı. Polisler, doğum gününü kutladıkları genç ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 3 Çocuk Annesi Hülya Güven, büyüyünce polis olmak isteyen 14 yaşına giren kızı Melike’nin bugün doğum günü olduğunu, pandemi sebebiyle de dışarı çıkamadıklarını yetkililere bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de annenin ricasını geri çevirmedi. Polisler ellerinde pasta ile genç kızın evine giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Genç karşısında polisleri görünce mutlu anlar yaşadı. Polisler, doğum gününü kutladıkları genç ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. (COŞ_
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