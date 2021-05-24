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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polis noktasına aracıyla dalan sürücü adliyeye sevk edildi

Polis noktasına aracıyla dalan sürücü adliyeye sevk edildi

Adliyeden görüntüler

Alkollü Sürücü Polis Merkezi Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahısın emniyetten çıkarması
-Detay
-arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis denetim noktasına dalarak bir polis ile bir vatandaşı yaralayan alkollü sürücü adliyeye sevk edildi. Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu Liman Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Ö. idaresindeki 41 BC 327 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı ile yol üzerindeki polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı. Hafif ticari araç, denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi. Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan bir polis ve bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsü Erhan Ö. ise yapılan kontrollerde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Erhan Ö., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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