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Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı malzeme ele geçirdi
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı malzeme ele geçirdi

Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı malzeme ele geçirdi

Polis ekiplerinin evde çektiği ürünlerden görüntü

( KONYA ) KONYA

Kaynak Makinesi Adli Kontrol İnternet Sitesi Gözaltı Harekete Geç 


- Konya’da çalıntı malzemeleri evinde parçalayıp internet üzerinden sattığı öne sürülen 1 kişi, evine müşteri gibi giden polis tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada 125 parça çalıntı malzeme ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde ikamet eden 1 kişi, bahçesinden çalınan semaverinin internet sitesinde satışa çıkarıldığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı malzemelerin bulunduğu internet sitesin takibe aldı. İnternet sitesi üzerinden müşteri gibi site sahibiyle iletişime geçen polis, semaveri alacağını söyleyerek buluşma ayarladı. Verilen adrese müşteri gibi giden polis, çalıntı malzemeleri sattığı iddia edilen M.Ş.K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada semaver, kaynak makinesi, kompresör, matkap, akü, su motorları, testere, elektronik terazi ve kesme makineleri gibi toplam 125 adet malzeme ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli M.Ş.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (İY-AH-
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