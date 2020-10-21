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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği soruşturmasında 2 tutuklama

Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği soruşturmasında 2 tutuklama

Arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Başsavcılığı Bomba Düzeneği Yazılı Açıklama Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Gaziantep'teki Karşıyaka Polis Merkezi Amkirliği yakınlarında bulunan bomba düzeneği ile ilgili soruşturmada yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bomba düzeneğini yerleştiren H.H ve olay yerine getiren aracın sürücüsü V.E.İ'nin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep ili Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine yakın bölgede El Yapımı Patlayıcı Madde düzeneği kurulması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bomba düzeneğini olay yerine getirerek yerleştiren şüpheli H.H ve araç sürücüsü şüpheli V.E.İ isimli şahıslar mevcutlu işlemlerinin ardından PKK/PYD silahlı terör örgütü kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama” suçlarından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. (SD-
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