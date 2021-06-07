Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polis memurunun şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Polis memurunun şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

kaza anının mobese görüntüleri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Polis Aracı Trafik Kazası Polis Memuru Mobese Görüntüleri Sivil Polis 


- Çanakkale’de, dün akşam polis memuru Cihan Türkmenoğlu’nun şehit olduğu trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı. Kaza dün akşam saat 23.45 sıralarında Çanakkale- İzmir Karayolu'nun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde, polis arkadaşını eve bıraktıktan sonra İzmir istikametine doğru 17 ACD 621 plakalı sivil polis aracı ile karayoluna çıkan Cihan Türkmenoğlu (47), ters istikametten gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) İdaresindeki 60 NU 575 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada evli ve 2 çocuk babası olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu şehit olurken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık’ta olay yerinde hayatını kaybetti. MOBESE görüntülerinde polis Türkmenoğlu yönetimindeki 17 ACD 621 plakalı sivil ekip aracının sol şeritten ilerlediği, Astsubay Başçavuş Işık'ın kullandığı 60 NU 575 plakalı otomobilin karşı yönden ve ters şeritten hızla görüldü.
Son an da Türkmenoğlu aracını sağ şeride kırmasına rağmen iki araç da kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar havaya fırlarken, ters yönde yere düştükleri görüldü.
Ayrıca, Astsubay Başçavuş Işık'ın kullandığı 60 NU 575 plakalı otomobilin çarpışmadan sonra alev aldığı da kameralara yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement